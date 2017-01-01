Парламент Британии перенес дату Brexit

Если Великобритании потребуется перенос Brexit на более длительный срок, то стране нужно участвовать в выборах в Европарламент, предложила Тереза Мэй.

Парламент Великобритании поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, сообщает Интерфакс в четверг, 14 марта.

За такое решение проголосовали 412 депутатов Палаты общин, против – 202.

В предложении правительства также говорится о том, что если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.

Это решение британского парламента означает, что теперь Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза, – говорится в сообщении.

Ранее предпологалось, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта.

Также сообщалось, что в четверг Палата общин отклонила все предложения по поправкам к подготовленному правительством документу, в том числе и по повторному референдуму о Brexit.

Как известно, 12 марта члены Палаты общин не одобрили соглашение о Brexit, которое было достигнуто премьер-министром Терезой Мэй. А 13 марта британский парламент проголосовал против жесткого варианта Brexit.

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