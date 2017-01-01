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Все дипломаты США покинули Венесуэлу

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Американцы надеются вернуться "в свободную и демократическую Венесуэлу", отметил Майк Помпео.
Майк Помпео отметил, что США считают законным лидером Венесуэлы Хуана Гуайдо
Майк Помпео отметил, что США считают законным лидером Венесуэлы Хуана Гуайдо

Все американские дипломаты, которые оставились в Венесуэле, покинули эту страну. Об этом сообщил глава Государственного департамента США Майк Помпео в четверг, 14 марта.

"Все дипломаты, еще находившиеся в Венесуэле, пока что покинули эту страну", – написал он в своем Twitter.

Помпео также отметил, что США считают законным лидером Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо и надеются вернуть своих дипломатов "в свободную и демократическую Венесуэлу".

Ранее во вторник, 12 марта, власти Венесуэлы потребовали, чтобы все американские дипломаты покинули страну в течение 72 часов.

В свою очередь Майк Помпео заявил, что Вашингтон выводит из своего посольства в Венесуэле всех остававшихся там сотрудников из-за ухудшения ситуации в стране.

Напомним, в конце января президент Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США.

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Теги: США, Венесуэла, дипломат, американцы, дипломатические отношения, госдепартамент США, Госдеп, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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