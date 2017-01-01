Все дипломаты США покинули Венесуэлу

Американцы надеются вернуться "в свободную и демократическую Венесуэлу", отметил Майк Помпео.

Все американские дипломаты, которые оставились в Венесуэле, покинули эту страну. Об этом сообщил глава Государственного департамента США Майк Помпео в четверг, 14 марта.

"Все дипломаты, еще находившиеся в Венесуэле, пока что покинули эту страну", – написал он в своем Twitter.

Помпео также отметил, что США считают законным лидером Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо и надеются вернуть своих дипломатов "в свободную и демократическую Венесуэлу".

Ранее во вторник, 12 марта, власти Венесуэлы потребовали, чтобы все американские дипломаты покинули страну в течение 72 часов.

В свою очередь Майк Помпео заявил, что Вашингтон выводит из своего посольства в Венесуэле всех остававшихся там сотрудников из-за ухудшения ситуации в стране.

Напомним, в конце января президент Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США.

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