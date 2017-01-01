Россия успешно запустила ракету с экипажем для МКС

На борту корабля к МКС отправились два астронавта NASA Ник Хейг и Кристина Кох, а также один космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин.

Ракета-носитель Союз-ФГ успешно стартовала с космодрома Байконур в Казахстане с кораблем Союз МС-12, на борту которого экипаж Международной космической станции (МКС) МКС-59/60. Об этом сообщает Роскомос в четверг, 14 марта.

На борту корабля к МКС отправились два астронавта NASA Ник Хейг и Кристина Кох, а также один космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин.

Через девять минут после старта Союз МС-12 отделился от третьей ступени ракеты-носителя Союз- ФГ и начал автономный полет к станции.

Полет корабля к МКС запланирован по короткой шестичасовой схеме – Союз сделает четыре витка по орбите вокруг Земли, в то время как традиционная схема предполагает двухсуточный полет к станции. Стыковка корабля с МКС намечена на 15 марта в 03:07 по Киеву.

Планируемая продолжительность работы новой экспедиции на МКС составит 204 суток. За это время члены экипажа выполнят ряд экспериментов, в том числе медицинских, биологических, физико-химических и других (всего запланировано 49 экспериментов, из них 45 с участием экипажа).

Напомним, Ник Хейг и Алексей Овчинин должны были отправиться на орбитальную станцию еще 11 октября 2018 года, но тогда произошла авария корабля Союз МС-10. Члены экипажа не пострадали. Капсула с ними отстрелилась от разваливающейся ракеты и совершила мягкую посадку в степях Казахстана.

Напомним, 29 марта должен состояться первый в истории выход двух женщин в открытый космос, его выполнят астронавты NASA Кристина Кох и Энн Макклейн, которая прилетела на станцию 3 декабря 2018 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet