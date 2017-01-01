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Сенат проголосовал за отмену режима ЧП в США

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Сенат США отклонил декларацию президента Дональда Трампа о режиме ЧП на границе с Мексикой.
Сенат США проголосовал за отмену указа Трампа о ЧП на границе
Сенат США проголосовал за отмену указа Трампа о ЧП на границе
Chris Kleponis/Global Look Press


Сенат США проголосовал за резолюцию, которая отменяет указ президента Дональда Трампа о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

59 сенаторов против 41 проголосовали, чтобы отменить заявленную Трампом декларацию о ЧП на границе страны. До этого такой же документ приняла Палата представителей.

Теперь документ поступит на подпись Трампа. Американский лидер в своем Twitter уже заявил, что он наложит вето на резолюцию.

"С нетерпением жду того, чтобы наложить вето на "вдохновенный" демократами резолюцию, что откроет границы на фоне увеличения преступности, наркотиков и торговли людьми в нашей стране. Я благодарю всем сильным республиканцам, которые проголосовали за поддержку безопасности границ и нашу чрезвычайно нужную стену", – написал Трамп.
 


 

Конгресс сможет преодолеть вето, если наберет две трети голосов в каждой из палат.

Напомним,15 февраля Трамп подписал документ о режиме ЧП, чтобы профинансировать строительство стены без одобрения Конгресса. Американский лидер хочет потратить на стену на границе с Мексикой 8,6 млрд долларов.

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Теги: ЧП, стена, Трамп, резолюция, Сенат США
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Источник: korrespondent.net

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