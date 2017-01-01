США намерены ввести санкции против Китая

В Вашингтоне заявили, что Китай нарушает права мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономной районе.



США могут ввести санкции против Китая из-за нарушения прав мусульманского населения. Об этом сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино, передает Reuters.

"Мы склоняемся к тому, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих нарушениях. Мы рассматриваем возможность введения санкций", – подчеркнул он.

Ранее Госдеп резко осудил притеснение мусульман-уйгуров китайским правительством в Синьцзян-Уйгурском автономной районе. В США заявили, что Китай нарушает права меньшинств, допускает избиения, убийства и издевательства над заключенными, а также не уважает права и свободы граждан и регулярно вмешивается в частную жизнь.

Напомним, торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля прошлого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе и сентябре.

Недовольство американской администрации вызывает торговый дисбаланс между государствами, который, по оценкам США, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

С начала года уже прошло два раунда переговоров по торговой сделке. Стороны заявляют о положительных сдвигах.

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