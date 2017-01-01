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Интерпол объявил в розыск 20 человек, причастных к убийству Хашогги

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Выдан международный ордер на арест 20 подданных Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста.
Убитый саудовский журналист Джамаль Хашогги
Убитый саудовский журналист Джамаль Хашогги


Интерпол объявил в розыск 20 человек в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает Reuters

"Интерпол выдал "красные карточки" на 20 человек с целью их ареста и экстрадиции в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги", – говорится в сообщении.

Минюст Турции запросил "красные карточки" для 18 человек 15 ноября, и в отношении еще двух 21 декабря. Интерпол объявил розыск 1 марта.

Напомним, США обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб

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Теги: Интерпол, журналист, убийство, розыск
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Источник: korrespondent.net

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