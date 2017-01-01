КНДР намерена прервать переговоры о денуклеаризации с США

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ближайшее время выступит с официальным обращением по этому поводу.



Руководство КНДР рассматривает решение о приостановке дальнейших переговоров с США о денуклеаризации. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи.

По ее словам, у КНДР нет намерения идти на уступки требованиям США, выдвинутым на саммите в Ханое.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении и дальнейших действиях.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое проходил второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Переговоры завершились досрочно без подписания соглашений и договоренностей.

По итогам встречи Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако это предложение не устроило американского лидера.

Позже у Трампа заявили, что глава Белого дома готов продолжить диалог о денуклеаризации КНДР.

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