В Новой Зеландии произошла стрельба: десятки жертв

В результате стрельбы в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии погибли 27 человек.



Как минимум 27 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч, сообщает Как минимум 27 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч, сообщает Otago Daily Times

В больницы доставлены около 30 раненных. На момент захвата в зданиях оставались около 200 и 300 человек соответственно.



По предварительным данным, вооруженные люди ворвались в расположенные рядом мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы. Они заблокировали выходы и открыли огонь по прихожанам.

Местная полиция сообщает о задержании одного из нападавших. В городе могут находиться другие злоумышленники. Жителей Крайстчерча просят не покидать свои дома, отменены занятия в школах.



По данным местных СМИ, один из стрелков перед нападением выложил в Сеть 37-страничный манифест, в котором заявлял о своих намерениях.

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