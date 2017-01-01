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В Новой Зеландии произошла стрельба: десятки жертв

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В результате стрельбы в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии погибли 27 человек.
В Новой Зеландии произошла стрельба
В Новой Зеландии произошла стрельба
АР

Как минимум 27 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч, сообщает Otago Daily Times
 
В больницы доставлены около 30 раненных. На момент захвата в зданиях оставались около 200 и 300 человек соответственно.
 
По предварительным данным, вооруженные люди ворвались в расположенные рядом мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы. Они заблокировали выходы и открыли огонь по прихожанам. 
 
Местная полиция сообщает о задержании одного из нападавших. В городе могут находиться другие злоумышленники. Жителей Крайстчерча просят не покидать свои дома, отменены занятия в школах.
 
По данным местных СМИ, один из стрелков перед нападением выложил в Сеть 37-страничный манифест, в котором заявлял о своих намерениях.
 
Напомним, ранее в Египте террорист-смертник взорвал себя возле одной из основных мечетей Каира. В результате инцидента погибли двое правоохранителей.

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Теги: Новая Зеландия, стрельба, мечеть, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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