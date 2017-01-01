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Tesla презентовала кроссовер Model Y

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Самая дешевая Model Y выйдет весной 2021 года и будет стоить $39 тысяч. Самая дорогая - Performance - осенью 2020 года, за нее попросят $60 тысяч.
Кроссовер Model Y
Кроссовер Model Y
Tesla

Производитель электромобилей Tesla выпустил новую модель - внедорожник Model Y.
Компания показала электрокар на презентации в Лос-Анджелесе, пишет rb.

"Стандартная комплектация Model Y обладает запасом хода без подзарядки 370 км (230 миль). Электрокар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,9 секунд. Максимальная скорость автомобиля составляет 193 км/ч (120 миль/час)", - говорится в сообщении.

Самая дешевая Model Y (со стандартным запасом хода) выйдет весной 2021 года и будет стоить $39 тысяч.  Самая дорогая - Performance - осенью 2020 года, за нее попросят 60$ тысяч. Запас хода составит 451 км, а максимальная скорость - 241 км/ч (разгон до 100 км/ч за 3,5 секунд).

Cмотрите фотогалерею: Tesla презентовала кроссовер Model Y

Model Y стала пятой в линейке Tesla (без учета тягача Semi) и вторым кроссовером компании после впервые показанной в 2012 году Model X.

Как сообщалось, новый электромобиль Model Y станет пятым по счету для Tesla с момента основания компании в 2003 году. Модель Y имеет 75 процентов деталей аналогичных тем, которые используются в Model 3, которая в настоящее время является самым доступным автомобилем Tesla. Маск сказал, что модель Y будет примерно на 10% больше, будет стоить примерно на 10% дороже и будет иметь немного меньший запас хода, нежели Model 3.

 

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Теги: электромобили, кроссовер, Tesla Motors, электрокар
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Источник: korrespondent.net

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