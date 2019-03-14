Школьницу из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира

Подросток стала известна благодаря своими забастовкам у парламента, во время которых требовала политиков больше внимания уделять экологии.

Грету Тунберг, 16-летнюю активистку из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира. Она получила известность благодаря смелой критике в адрес политиков, которых, по мнению Греты, мало заботит будущее планеты. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает Еuronews.

"Это большая честь для меня. Невероятно, хотя и немного странно", - так прокомментировала Грета известие о номинации на Нобелевскую премию мира.

Впервые девочка привлекла внимание общественности в августе 2018 года - после того, как организовала забастовку у парламента Швеции. Каждую пятницу она стояла перед риксдагом с призывом к политикам начать выполнять условия Парижского договора по климату.

Она даже заявила, что не будет ходить в школу до тех пор, пока власти Швеции не пойдут навстречу. Этим поступком Грета Тунберг вдохновила сотни тысяч школьников по всему миру: прогульщица превратилась в пример для подражания.

В результате активистку пригласили выступить на Всемирной конференции по климату под эгидой ООН и предоставили трибуну на Давоском форуме, где 16-летний подросток Грета Тунберг стал чуть ли не главным героем новостей, затмив некоторых лидеров мировых держав.

Впрочем, у нее есть и критики, которые считают, что Тунберг в силу ее возраста свойственны слишком радикальные взгляды на экологию.

Ранее сообщалось, что Япония выдвинула Трампа на Нобелевскую премию. Ранее два депутата парламента Норвегии выдвинули Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после саммита в Сингапуре, где американский лидер встретился главой КНДР Ким Чен Ыном.

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