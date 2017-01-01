Стрельба в мечетях Зеландии: погибли 40 человек

В мечети в Линвуде (пригород Крайстчерча) погибли 10 человек, а в мечети на Дин-Авеню в самом городе - 30.

Бойня в мечетях в Новой Зеландии унесла жизни уже 40 человек CNN

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила гибель 40 человек в результате нападений на мечети в городе Крайстчерч, передает телеканал СNN.

По ее словам, 10 человек погибли в мечети в Линвуде (пригород Крайстчерча) и 30 человек - в мечети на Дин-Авеню в самом городе.

Еще более 20 человек получили серьезные ранения. Они находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии произошла стрельба. В результате стрельбы в двух мечетях города Крайстчерч погибли 27 человек. В больницы доставлены около 30 раненных. На момент захвата в зданиях оставались около 200 и 300 человек соответственно.

Позже сообщалось, что одним из стрелков, открывших огонь в двух мечетях в Новой Зеландии, был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он снимал на видео, как стрелял в жертв. И накануне написал 74-страничный манифест, из которого ясно, что это террористический акт.

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