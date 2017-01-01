На вокзале в Новой Зеландии устроили "контролируемый взрыв"

Правоохранители ликвидировали два подозрительных рюкзака, оставленных на железнодорожной станции в Окленде.

В Новой Зеландии правоохранители произвели контролируемый взрыв на железнодорожной станции в новозеландском городе Окленд, где были найдены два подозрительных рюкзака. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает New Zealand Herald.

Представители городской полиции прибыл на железнодорожную станцию по вызову. Сообщалось, что в одной из секций станции найдены два бесхозных рюкзака. Полиция оцепила территорию, где были обнаружены подозрительные предметы, к ним был направлен робот для обезвреживания взрывных устройств. Через некоторое время, как отмечает издание, был слышен контролируемый взрыв.

По словам официального представителя станции, эвакуация пассажиров не проводилась. Ожидается, что инцидент не повлияет на движение поездов.

Как сообщает телеканал 1News со ссылкой на полицию и вооруженные силы, взрыв на станции Britomart произведен в качестве меры предосторожности. По данным канала, в сумках находилось строительное оборудование.

Напомним, в мечетях Новой Зеландии произошла стрельба, погибли 40 человек. Позже сообщалось, что одним из стрелков, открывших огонь в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он снимал на видео, как стрелял в жертв. И накануне написал 74-страничный манифест, из которого ясно, что это террористический акт.

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