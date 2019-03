Теракт в Новой Зеландии: видео бойни.18+

В результате стрельбы в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч погибли по меньшей мере 49 человек, около полусотни были госпитализированы.

Местная полиция сообщила о задержание четырех подозреваемых в нападении на мечети.

Одним из стрелков был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он снимал на видео, как стрелял в жертв. И накануне написал 74-страничный манифест, из которого ясно, что это террористический акт.

В сети появилось видео теракта с первых минут и до задержания сообщников стрелка - трех мужчин и женщины. Сам Брентон пока не задержан.

"Пока новозеландский террорист ехал в машине, в салоне играл знаменитый Remove Kebab. Это песня-мем времен балканской войны - патриотический сербский гимн. Брентон определенно пытался сделать свою атаку максимально артистичной", - пишет телеграм-канал Mash.

ВНИМАНИЕ! ВИДЕО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРОСМОТРУ ДЕТЯМ И ЛЮДЯМ СО СЛАБОЙ ПСИХИКОЙ!

One of the shooter's in #NewZealand #NewZealandShooting pic.twitter.com/0OaMxroD6f