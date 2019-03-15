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Теракт в Новой Зеландии: видео бойни.18+

Комментариев: 4
Жертвами нападений на мечети стали по меньшей мере 49 человек, десятки раненых госпитализированы.

В результате стрельбы в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч погибли по меньшей мере 49 человек, около полусотни были госпитализированы.

Местная полиция сообщила о задержание четырех подозреваемых в нападении на мечети.

Одним из стрелков был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он снимал на видео, как стрелял в жертв. И накануне написал 74-страничный манифест, из которого ясно, что это террористический акт.

В сети появилось видео теракта с первых минут и до задержания сообщников стрелка - трех мужчин и женщины. Сам Брентон пока не задержан.

"Пока новозеландский террорист ехал в машине, в салоне играл знаменитый Remove Kebab. Это песня-мем времен балканской войны - патриотический сербский гимн. Брентон определенно пытался сделать свою атаку максимально артистичной", - пишет телеграм-канал Mash.

ВНИМАНИЕ! ВИДЕО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРОСМОТРУ ДЕТЯМ И ЛЮДЯМ СО СЛАБОЙ ПСИХИКОЙ!

Также полиция обезвредила несколько бомб, найденных в автомобилях у мечетей.

"На рожках для автомата Брентон написал даты "ключевых моментов для становления европейской цивилизации". Среди них - битва при Кагуле, русско-турецкая война, 1770", - сообщает Mash.

 

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Теги: теракт, Новая Зеландия, видео, фото, стрельба, убийство, мечеть, бойня
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Kostos    15.03.2019, 11:47
Оценка:  +1
Kostos
Шо Пердунаторр Антиябисевич, своих признал?
Антибес    15.03.2019, 11:05
Оценка:  -3
Антибес
Такое же мечтает устроить на Донбассе львиная доля"освободителей",есл и нынешние территории ЛДНР снова станут подконтрольными Киеву...Люди,там проживающие,не нужны.Только территории.
ВыВсеВрети    15.03.2019, 11:31
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
такое мечтают устроить на росии...там люди не нужны, это видно как русские своих не бросают!...)))))
whitewo    15.03.2019, 11:40
Оценка:  +1
whitewo
Насчет освободителей не знаю.
Зато в сети есть видео, интервью с призывами убивать украинцев от того же дугина, жучковского, дурачка-гиви, который там ровнять собирался. Да и тут у вашего брата проскакивают слова о зачистках украинцев, отлавливании, клетках и лагерях.
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