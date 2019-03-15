Теракт в Новой Зеландии: видео бойни.18+

Жертвами нападений на мечети стали по меньшей мере 49 человек, десятки раненых госпитализированы.

В результате стрельбы в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч погибли по меньшей мере 49 человек, около полусотни были госпитализированы.

Местная полиция сообщила о задержание четырех подозреваемых в нападении на мечети.

Одним из стрелков был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он снимал на видео, как стрелял в жертв. И накануне написал 74-страничный манифест, из которого ясно, что это террористический акт.

В сети появилось видео теракта с первых минут и до задержания сообщников стрелка - трех мужчин и женщины. Сам Брентон пока не задержан.

"Пока новозеландский террорист ехал в машине, в салоне играл знаменитый Remove Kebab. Это песня-мем времен балканской войны - патриотический сербский гимн. Брентон определенно пытался сделать свою атаку максимально артистичной", - пишет телеграм-канал Mash.

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Расстрел в мечетях в Новой Зеландии: 30 убитых, 27 раненых. Один из убийц ходил и поливал из автомата всех подряд, ведя трансляцию в соцсеть. Безумие добралось до всех уголков Землиhttps://t.co/1qo2rPD83S pic.twitter.com/i9UqCIajpR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 15, 2019

Также полиция обезвредила несколько бомб, найденных в автомобилях у мечетей.

"На рожках для автомата Брентон написал даты "ключевых моментов для становления европейской цивилизации". Среди них - битва при Кагуле, русско-турецкая война, 1770", - сообщает Mash.

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