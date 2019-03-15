Теракт в Новой Зеландии: видео бойни.18+
В результате стрельбы в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч погибли по меньшей мере 49 человек, около полусотни были госпитализированы.
Местная полиция сообщила о задержание четырех подозреваемых в нападении на мечети.
Одним из стрелков был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он снимал на видео, как стрелял в жертв. И накануне написал 74-страничный манифест, из которого ясно, что это террористический акт.
В сети появилось видео теракта с первых минут и до задержания сообщников стрелка - трех мужчин и женщины. Сам Брентон пока не задержан.
"Пока новозеландский террорист ехал в машине, в салоне играл знаменитый Remove Kebab. Это песня-мем времен балканской войны - патриотический сербский гимн. Брентон определенно пытался сделать свою атаку максимально артистичной", - пишет телеграм-канал Mash.
ВНИМАНИЕ! ВИДЕО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРОСМОТРУ ДЕТЯМ И ЛЮДЯМ СО СЛАБОЙ ПСИХИКОЙ!
Расстрел в мечетях в Новой Зеландии: 30 убитых, 27 раненых. Один из убийц ходил и поливал из автомата всех подряд, ведя трансляцию в соцсеть. Безумие добралось до всех уголков Землиhttps://t.co/1qo2rPD83S pic.twitter.com/i9UqCIajpR— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 15, 2019
One of the shooter's in #NewZealand #NewZealandShooting pic.twitter.com/0OaMxroD6f— London Knife Crime LDN (@CrimeLdn) 15 марта 2019 г.
Также полиция обезвредила несколько бомб, найденных в автомобилях у мечетей.
Cмотрите фотогалерею: Теракт в Новой Зеландии: видео бойни.18+
"На рожках для автомата Брентон написал даты "ключевых моментов для становления европейской цивилизации". Среди них - битва при Кагуле, русско-турецкая война, 1770", - сообщает Mash.
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Зато в сети есть видео, интервью с призывами убивать украинцев от того же дугина, жучковского, дурачка-гиви, который там ровнять собирался. Да и тут у вашего брата проскакивают слова о зачистках украинцев, отлавливании, клетках и лагерях.