У рухнувших в Эфиопии и Индонезии самолетов была общая проблема – СМИ

Следователи отмечают схожее в обоих случаях положение руля высоты лайнеров. При этом оно характеризовано, как нетипичное.

У самолетов Boeing 737 MAX 8, которые потерпели крушение в Эфиопии и Индонезии, горизонтальные стабилизаторы были отклонены на нетипичный угол. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что изучение обломков обоих самолетов позволяет сделать предварительный вывод о том, что обе трагедии могли произойти по одинаковой причине.

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air, отметило агентство.

Издание отмечает, что положение руля высоты может помочь следствию определить, что именно послужило причиной срыва самолета в пике.

Тем временем, NYT со ссылкой на источник, слышавший переговоры капитана судна с диспетчером, сообщила об аномальном ускорении разбившегося в Эфиопии Boeing.

Сообщается, что сразу после взлета пассажирский лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines начал слишком быстро набирать скорость.

По его словам, через три минуты после вылета Boeing из аэропорта в Аддис-Абебе капитан самолета "паникующим голосом" запросил разрешение на посадку. Он отметил, что в этот момент диспетчеры координировали посадку двух других бортов.

В газете добавили, что источник пожелал сохранить анонимность, так как переговоры в настоящий момент не были опубликованы.

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Корреспондент.net , 10 марта пассажирский Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines Как сообщал, 10 марта пассажирский Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Лайнер упал через шесть минут после взлета, никто из 157 человек, находившихся на борту, не выжил.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX, который выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море через 13 минут после взлета. Восемь членов экипажа и 181 пассажир погибли.

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