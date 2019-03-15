Устроивший бойню в Новой Зеландии задержан

"Я также хотел бы добавить, что пока один человек, мужчина, которому больше 20 лет, обвинен в убийстве и должен предстать в суде Крайстчерча завтра утром. Еще три человека задержаны, мы полагаем, что один человек (из них), который был вооружен, может не иметь отношения к инциденту", – заявил он.

Буш также заявил, что правоохранительные органы в данный момент больше не ищут подозреваемых в стрельбе. Он отметил, что полиция не заявляет, что больше никто не мог быть причастен к произошедшему. По его словам, у полиции Новой Зеландии и Австралии не было информации по поводу подозреваемых в стрельбе. "Ни у какого агентства не было информации об этих людях, я нахожусь в контакте с моими австралийскими коллегами, у них нет информации по поводу них", - заявил Буш. Как известно, главным подозреваемым в бойне является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он снимал на видео, как стрелял в жертв.