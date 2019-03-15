Устроивший бойню в Новой Зеландии задержан
Полиция прекратила поиски подозреваемых в стрельбе. Задержаны четыре человека, завтра состоится суд.
Одному человеку предъявлены обвинения в убийстве в связи со стрельбой в новозеландском городе Крайстчерч, жертвами которой стали по меньшей мере 49 человек, три человека задержаны. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщил глава полиции Новой Зеландии Майк Буш, сообщает New Zealand Herald.
"Я также хотел бы добавить, что пока один человек, мужчина, которому больше 20 лет, обвинен в убийстве и должен предстать в суде Крайстчерча завтра утром. Еще три человека задержаны, мы полагаем, что один человек (из них), который был вооружен, может не иметь отношения к инциденту", – заявил он.
Буш также заявил, что правоохранительные органы в данный момент больше не ищут подозреваемых в стрельбе.
Он отметил, что полиция не заявляет, что больше никто не мог быть причастен к произошедшему.
По его словам, у полиции Новой Зеландии и Австралии не было информации по поводу подозреваемых в стрельбе. "Ни у какого агентства не было информации об этих людях, я нахожусь в контакте с моими австралийскими коллегами, у них нет информации по поводу них", - заявил Буш.
Как известно, главным подозреваемым в бойне является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он снимал на видео, как стрелял в жертв.
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