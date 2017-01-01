Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине и Турции отреагировали на стрельбу в Новой Зеландии

Комментариев: 0
Внешнеполитическое ведомство Украины выразило соболезнования семьям погибших, а президент Турции заявил о исламофобии.
Начала появляться мировая реакция на бойню в Новой Зеландии
Начала появляться мировая реакция на бойню в Новой Зеландии
АР

Министерство иностранных дел Украины и президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу, 15 марта, осудили нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч, в результате которого погибли более 40 человек и еще 20 получили ранения.

"МИД Украины решительно осуждает массовые расстрелы в мечетях в городе Крайстчерч, Новая Зеландия. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших, мы молимся вместе с нашими друзьями из Новой Зеландии о скорейшем выздоровлении тех, кто пострадал от этого ужасного акта насилия", - говорится в аккаунте МИД Украины в соцсети Твиттер в пятницу утром.

Президент Турции Тайип Эрдоган решительно осудил вооруженные нападения на мечети в Крайстчерче и пожелал скорейшего выздоровления получившим в этой атаке ранения людям. Соответствующее заявление турецкий лидер опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter.

"Я решительно осуждаю террористический акт в мечети Аль-Нур в Новой Зеландии, направленный против мусульман. Пусть Аллах помилует жертв и дарует скорейшее выздоровление раненным людям. От имени моей страны я выражаю соболезнования всему исламскому миру и народу Новой Зеландии, которые стали жертвой этого отвратительного поступка, являющегося примером роста расизма и исламофобии", - написал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии произошла стрельба. В результате стрельбы в двух мечетях города Крайстчерч погибли 27 человек и десятки получили ранения. Позже количество погибших возросло до 40. На момент захвата в зданиях оставались около 200 и 300 человек соответственно. По предварительным данным, вооруженные люди ворвались в расположенные рядом мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы. Они заблокировали выходы и открыли огонь по прихожанам. 

Позже полиция задержала всех четырех подозреваемых в массовом убийстве.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МИД Украины, Новая Зеландия, стрельба, убийство, мечеть, Эрдоган
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь