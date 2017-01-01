В Украине и Турции отреагировали на стрельбу в Новой Зеландии

Внешнеполитическое ведомство Украины выразило соболезнования семьям погибших, а президент Турции заявил о исламофобии.

Министерство иностранных дел Украины и президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу, 15 марта, осудили нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч, в результате которого погибли более 40 человек и еще 20 получили ранения.

"МИД Украины решительно осуждает массовые расстрелы в мечетях в городе Крайстчерч, Новая Зеландия. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших, мы молимся вместе с нашими друзьями из Новой Зеландии о скорейшем выздоровлении тех, кто пострадал от этого ужасного акта насилия", - говорится в аккаунте МИД Украины в соцсети Твиттер в пятницу утром.

Президент Турции Тайип Эрдоган решительно осудил вооруженные нападения на мечети в Крайстчерче и пожелал скорейшего выздоровления получившим в этой атаке ранения людям. Соответствующее заявление турецкий лидер опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter.

"Я решительно осуждаю террористический акт в мечети Аль-Нур в Новой Зеландии, направленный против мусульман. Пусть Аллах помилует жертв и дарует скорейшее выздоровление раненным людям. От имени моей страны я выражаю соболезнования всему исламскому миру и народу Новой Зеландии, которые стали жертвой этого отвратительного поступка, являющегося примером роста расизма и исламофобии", - написал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии произошла стрельба. В результате стрельбы в двух мечетях города Крайстчерч погибли 27 человек и десятки получили ранения. Позже количество погибших возросло до 40. На момент захвата в зданиях оставались около 200 и 300 человек соответственно. По предварительным данным, вооруженные люди ворвались в расположенные рядом мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы. Они заблокировали выходы и открыли огонь по прихожанам.

Позже полиция задержала всех четырех подозреваемых в массовом убийстве.

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