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Израиль нанес удары по 100 объектам в секторе Газа

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ВВС Израиля нанесли массированные удары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива.
Израильская система ПВО Железный купол
Израильская система ПВО Железный купол

Армия Израиля в ночь на 15 марта нанесла мощный удар по сектору Газа, после того как накануне вечером оттуда были выпущены две ракеты по Тель-Авиву. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Истребители и боевые вертолеты за одну ночь нанесли удары по 100 целям террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Атака была осуществлена в ответ на ракетный обстрел территории Израиля", - говорится в сообщении.

Среди атакованных целей оказался офисный комплекс штаб-квартиры ХАМАС в районе Рималь в центре города Газа.

"Этот штаб отвечает за руководство боевиками ХАМАС в Иудее и Самарии, осуществляет террористические акты и расширяет террористическую инфраструктуру", - уточнили в пресс-службе.

ВВС Израиля также нанесли удар по подземному заводу, где ХАМАС наладил производство ракет.

Отметим, в ночь на 10 марта ВВС Израиля атаковали базу и два судна палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на выпущенную накануне ракету.

 

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Теги: Израиль, сектор Газа, Палестина, ХАМАС, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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