Бойня в Новой Зеландии: СМИ узнали мотивы стрелка

Убийца расстрелял людей в мечети, в частности, из-за мести за теракт в Стокгольме в 2017 году.

Один из подозреваемых в массовом убийстве в мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии объяснил свои мотивы как месть за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году. Об этом сообщает The Local в пятницу, 15 марта.

"Он описывает свои мотивы как месть за терроризм в Европе и, в частности, вспоминает 11-летнюю шведскую девочку Эббу, одну из пяти погибших во время теракта на улице Дроттнинггатан в Стокгольме в 2017 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина является австралийцем. Он написал манифест, в котором описал свои намерения.

Подозреваемый называет себя "расистом и фашистом", ссылаясь на норвежского террориста и массового убийцу Андерса Беринга Брейвика и шведа Антона Лундина Петтерсона, который убил трех человек во время нападения на школу в Тролльгеттани в 2015 году.

В манифесте нападающий называет иммигрантов "иностранными захватчиками". Саму атаку он называет попыткой "создать атмосферу страха".

Как сообщалось, в Новой Зеландии в результате стрельбы в двух мечетях Крайстчерче погибли 49 человек.

Как известно, главным подозреваемым в бойне является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Полиция заявила о задержании трех человек. Один из задержанных предстанет перед судом 16 марта.

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