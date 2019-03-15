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РФ требует с Украины компенсацию за “25-летнее разрушение Крыма”

Комментариев: 5
В Госдуме РФ заговорили о том, что планируют через европейские парламентские структуры требовать компенсацию от Украины за разрушенную экономику Крыма.
РФ требует компенсацию за Крым
РФ требует компенсацию за Крым
kremlin.ru

Спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин предложил требовать денежного взыскания с Украины компенсации за “25-летнее разрушение Крыма”. Об этом сообщает ТАСС.

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Володин предложил профильным комитетам подсчитать сумму убытков, которые Украина причинила полуострову за 25 лет. Чиновник констатировал, что экономика Севастополя и Крыма разрушена, а крымчане якобы не имели права на обучение родным языком. По мнению спикера Госдумы, это все последствие политики Украины и “фактическая аннексия”.

Учитывая все “безупречные доказательства”, Володин предлагает добиваться в европейских парламентских структурах финансовой компенсации от Украины за “разрушение полуострова”.

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По словам Володина, в Европе должны понимать, что дело не в деньгах даже, а в “воссоединении народа”.

Напомним, судно с украинским металлом не может выплыть из Керченской протоки. Судно с грузом металла в 17 тыс. тонн, село на мель в Керченском проливе. Его не удалось снять с мели.

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Теги: Крым, РФ, Володин, Украина, аннексия, компенсация
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Комментариев (9)
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Graddfeydd    15.03.2019, 13:36
Оценка:  +2
Graddfeydd
Круто! Пожалуй, других таких циничных ублюдков на глобусе сейчас и не сыскать... Доктор Геббельс нервно курит в сторонке.
VSHIVANKA    15.03.2019, 13:36
Оценка:  -2
VSHIVANKA
МДАААА ......
СРАЧ КОНЕЧНО ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ПОСЛЕ СЕБЯ В КРЫМУ ОСТАВИЛА ЕЩЁ ТОТ ....
СВИНЬИ ЕЩЁ ТЕ ....
РАЗГРЕБАТ.Ь И РАЗГРЕ.БАТЬ ПРЕДСТОИТ НЕМАЛО ......
WTF2wtf    15.03.2019, 13:39
Оценка:  0
WTF2wtf
Бот-гермафродит, нах тебе полторы сотни вариаций только одного твоего рабочего аккаунта на Бихмире???
Российский бюджет платит за этот тупой антиукраинский срач???
Конченые ...
WTF2wtf    15.03.2019, 13:41
Оценка:  0
WTF2wtf
Путинские наци на содержании российского бюджета ...
Антибес    15.03.2019, 13:36
Оценка:  -1
Антибес
Справедливое решение.Ведь Кравчук,Кучма,Ющенко и Янукович сделали для Крыма за период 1991-2014 г.г.гораздо меньше чем сделал для Крыма Путин за последние 5 лет.
WTF2wtf    15.03.2019, 13:40
Оценка:  0
WTF2wtf
Путин больше всего сделал для захваченного им 5 лет назад Донбасса.
Все ради Крыма, весь Донбасс принес в жертву.
Конченые оккупанты ... (((
Huper!    15.03.2019, 13:42
Оценка:  0
Huper!
Если ты о новости которую тиражировали на весь Севас как купили новый автобус, то плохой их тебя тролль.
Твоя история на этом сайте говорит что ты ни в Украине, ни в Крыме никогда не был.
dmytrodan1978    15.03.2019, 13:31
Оценка:  0
dmytrodan1978
Лучшая оборона - это нападение. вспомнили в Кацапии.
Gagarinn    15.03.2019, 13:29
Оценка:  +2
Gagarinn
Бля, огда у них кокос закончится?
Или они действительно там все Yeбанутые?
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