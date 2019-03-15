РФ требует с Украины компенсацию за “25-летнее разрушение Крыма”

В Госдуме РФ заговорили о том, что планируют через европейские парламентские структуры требовать компенсацию от Украины за разрушенную экономику Крыма.

Спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин предложил требовать денежного взыскания с Украины компенсации за “25-летнее разрушение Крыма”. Об этом сообщает ТАСС.

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Володин предложил профильным комитетам подсчитать сумму убытков, которые Украина причинила полуострову за 25 лет. Чиновник констатировал, что экономика Севастополя и Крыма разрушена, а крымчане якобы не имели права на обучение родным языком. По мнению спикера Госдумы, это все последствие политики Украины и “фактическая аннексия”.

Учитывая все “безупречные доказательства”, Володин предлагает добиваться в европейских парламентских структурах финансовой компенсации от Украины за “разрушение полуострова”.

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По словам Володина, в Европе должны понимать, что дело не в деньгах даже, а в “воссоединении народа”.

Напомним, судно с украинским металлом не может выплыть из Керченской протоки. Судно с грузом металла в 17 тыс. тонн, село на мель в Керченском проливе. Его не удалось снять с мели.