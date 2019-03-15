РФ требует с Украины компенсацию за “25-летнее разрушение Крыма”
Спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин предложил требовать денежного взыскания с Украины компенсации за “25-летнее разрушение Крыма”. Об этом сообщает ТАСС.
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Володин предложил профильным комитетам подсчитать сумму убытков, которые Украина причинила полуострову за 25 лет. Чиновник констатировал, что экономика Севастополя и Крыма разрушена, а крымчане якобы не имели права на обучение родным языком. По мнению спикера Госдумы, это все последствие политики Украины и “фактическая аннексия”.
Учитывая все “безупречные доказательства”, Володин предлагает добиваться в европейских парламентских структурах финансовой компенсации от Украины за “разрушение полуострова”.
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По словам Володина, в Европе должны понимать, что дело не в деньгах даже, а в “воссоединении народа”.
Напомним, судно с украинским металлом не может выплыть из Керченской протоки. Судно с грузом металла в 17 тыс. тонн, село на мель в Керченском проливе. Его не удалось снять с мели.
СРАЧ КОНЕЧНО ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ПОСЛЕ СЕБЯ В КРЫМУ ОСТАВИЛА ЕЩЁ ТОТ ....
СВИНЬИ ЕЩЁ ТЕ ....
РАЗГРЕБАТ.Ь И РАЗГРЕ.БАТЬ ПРЕДСТОИТ НЕМАЛО ......
Российский бюджет платит за этот тупой антиукраинский срач???
Конченые ...
Все ради Крыма, весь Донбасс принес в жертву.
Конченые оккупанты ... (((
Твоя история на этом сайте говорит что ты ни в Украине, ни в Крыме никогда не был.
Или они действительно там все Yeбанутые?