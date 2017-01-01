Британия и Франция усиливают охрану мечетей после бойни в Новой Зеландии

Правоохранители двух стран заявили об усиленной охране религиозных мест и выразили поддержку новозеландским коллегам.

В Европе полиция усиливает охрану мечетей после стрельбы в Новой Зеландии flickr/Police Nationale

Французская и британская полиция устанавливают патрулирование вокруг мечетей в своих странах после смертельной стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии, которая произошла в пятницу, 15 марта, сообщает Укринформ.

Так, глава Антитеррористического подразделения Великобритании Нил Басу заявил, что полиция вместе с партнерами по разведке постоянно осуществляют мониторинг угроз в адрес религиозных мест и общин по всей стране для обеспечения защиты людей.

"Сегодня мы увеличиваем количество патрулей вокруг мечетей и усиливаем сотрудничество с общинами всех религий", - отметил Басу.

Он также выразил готовность оказать помощь коллегам из Новой Зеландии в расследования теракта.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер также выразил поддержку новозеландской полиции и заявил о повышенной готовности.

"В качестве меры пресечения, я сразу призвал наших префектов к самому высокому уровню бдительности и попросил их усилить мониторинг религиозных мест. Также будет обеспечено патрулирование поблизости конфессиональных мест", - заявил Кастанер.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии произошла стрельба. В результате которой в двух мечетях города Крайстчерч погибли 49 человек и десятки получили ранения.

Позже полиция задержала всех четырех подозреваемых в массовом убийстве.

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