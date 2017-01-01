В Новой Зеландии идет спецоперация из-за бойни

Полиция оцепила район в городе Данидин и провела эвакуацию в близлежащем районе. О других деталях операции не сообщается.

В результате стрельбы в двух мечетях Крайстчерче погибли 49 человек

В связи с серией нападений на мечети, полиция Новой Зеландии проводит операцию в городе Данидин, сообщает телеканал CNN в пятницу, 15 марта.

"Полицейские находятся на частной территории на улице Сомервиль в городе Данидин. Это место представляет интерес в связи с сегодняшним серьезным инцидентом в Крайстчерче с применением оружия", - говорится в сообщении полиции.

"В близлежащем районе проведена эвакуация из соображений безопасности", - отмечает полиция.

В сообщении также говорится, что в районе выставлено полицейское оцепление. О других деталях операции не сообщается.

Как сообщалось, в результате стрельбы в двух мечетях Крайстчерче погибли 49 человек.

Как известно, главным подозреваемым в бойне является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Полиция заявила о задержании трех человек. Один из задержанных предстанет перед судом 16 марта.

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