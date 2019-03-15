“Вставай, вставай”: москвич пытался поджечь Мавзолей

Мужчина несколько минут бегал вокруг здания Мавзолея и кричал.

Московские полицейские арестовали жителя российской столицы, который пытался сжечь Мавзолей на Красной площади. Об этом инциденте сообщает издание Газета.ru.

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Очевидцы рассказывают, что неадекватный мужчина на протяжении нескольких минут бегал вокруг усыпальницы Владимира Ленина. Он кричал: “Вставай, вставай”. Вероятно, эти слова адресовались самому Владимиру Ильичу.

После минутной истерики мужчина вытянул бутылку с маслом и начал обливать здание Мавзолея. К счастью, ему удалось пролить масло только на брусчатку возле здания усыпальницы Ленина. Дальше он пробраться не смог.

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Полиция успела задержать неадекватного мужчину довольно быстро, поэтому он не успел поджечь территорию возле Мавзолея.

Само здание никак не пострадало, акцентируют в издании.

Свои действия мужчина отказался комментировать. Полиция составила протокол и задержала нарушителя.

Напомним, В МИД РФ заявили, что “вопрос Крыма закрыт навсегда“. Спикер МИД РФ назвала дискриминацией “рестрикции Запада“ в отношении аннексированного полуострова.