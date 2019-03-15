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“Вставай, вставай”: москвич пытался поджечь Мавзолей

Комментариев: 6
Мужчина несколько минут бегал вокруг здания Мавзолея и кричал.
Здание не пострадало
Здание не пострадало
wikipedia.org

Московские полицейские арестовали жителя российской столицы, который пытался сжечь Мавзолей на Красной площади. Об этом инциденте сообщает издание Газета.ru.

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Очевидцы рассказывают, что неадекватный мужчина на протяжении нескольких минут бегал вокруг усыпальницы Владимира Ленина. Он кричал: “Вставай, вставай”. Вероятно, эти слова адресовались самому Владимиру Ильичу.

После минутной истерики мужчина вытянул бутылку с маслом и начал обливать здание Мавзолея. К счастью, ему удалось пролить масло только на брусчатку возле здания усыпальницы Ленина. Дальше он пробраться не смог.

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Полиция успела задержать неадекватного мужчину довольно быстро, поэтому он не успел поджечь территорию возле Мавзолея.

Само здание никак не пострадало, акцентируют в издании.

Свои действия мужчина отказался комментировать. Полиция составила протокол и задержала нарушителя.

Напомним, В МИД РФ заявили, что “вопрос Крыма закрыт навсегда“. Спикер МИД РФ назвала дискриминацией “рестрикции Запада“ в отношении аннексированного полуострова.

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Теги: Москва, Мавзолей, Ленин, москвич, поджог
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Комментариев (7)
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Gagarinn    15.03.2019, 16:35
Оценка:  +5
Gagarinn
А это случайно не Спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин?
Видать накрыло его знатно, перед этим он херню за Крым городил.
КульныйПэрэць    15.03.2019, 16:20
Оценка:  -5
КульныйПэрэць
Депортировать этого"москвича"на его Родину в Ивано-Франковскую область с последующим запретом на въезд в РФ сроком на 5 лет.Но сначала отправить на психиатрическую экспертизу вместе с"военнопленными"моряка ми,которые называли себя не только военнопленными но и Наполеонами...
WTF2wtf    15.03.2019, 16:39
Оценка:  +5
WTF2wtf
Наци путинское, какое же ты конченое ...
Глод    15.03.2019, 16:15
Оценка:  +5
Глод
Как ему позволили несколько минут бегать вокруг мавзолея?
Эриг    15.03.2019, 16:04
Оценка:  +5
Эриг
Без виагры не встанет
Колишній-східняк    15.03.2019, 16:01
Оценка:  +2
Колишній-східняк
И шо, у него таки встал?
Глод    15.03.2019, 16:20
Оценка:  +2
Глод
Русское народное средство от эректильной дисфункции.
Несколько раз оббежать вокруг мавзолея Ленину с криком "Вставай, вставай!" и потом вылить на мавзолей бутылку масла.
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