Брэксит на паузе. Британия откладывает выход из ЕС

Парламент Британии поручил правительству просить Евросоюз перенести день выхода страны из объединения с 29 марта на более поздний срок.

Брэксит будет, Брэксита не будет. Похоже, немного запутались уже и сами британцы.

Формально, до выхода Великобритании из Европейского Союза осталось две недели. Британский парламент просит отсрочить эту дату, чтобы успеть лучше подготовиться. Отсрочка может растянуться на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. Или британцы вообще передумают покидать объединенную Европу?

Еще ни одна страна из ЕС не выходила. И в первый раз эта процедура пока идет с огромными трудностями.

Последнее решение парламента

За постановление, согласно которому правительство должно попросить ЕС о единовременной отсрочке, проголосовали 412 депутатов Палаты общин, против - 202.

Также палата общин проголосовала за поправку, запрещающую выход Британии из ЕС без соглашения.

При этом премьер-министр Тереза Мэй не успокаивается, она намерена на следующей неделе еще раз вынести на голосование проект соглашения о выходе из ЕС, уже дважды отвергнутый парламентом.

Если этот проект с третьей попытки все же будет одобрен, то Британия попросит об отсрочке Брэксита всего на три месяца, до конца июня - чтобы за это время принять необходимые для выхода законодательные акты. Если нет, то отсрочка может быть и куда более продолжительной.

Какой будет отсрочка

Евросоюз решит, соглашаться ли с просьбой Британии об отсрочке, на саммите 21-22 марта.

ЕС вроде как готов дать отсрочку, но хочет понять, для чего именно она нужна Британии.

"Если Соединенное Королевство сочтет необходимым переосмыслить свою стратегию Брэксита и добиться консенсуса вокруг нее, то я призову лидеров ЕС быть открытыми для долгой отсрочки", - заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Более длительная отсрочка – это несколько лет.

Главный переговорщик ЕС с Британией Мишель Барнье подчеркнул, что ЕС все еще ждет каких-нибудь новых позитивных предложений, если уж проект, согласованный его командой с Лондоном, решительно не устраивает британский парламент.

При этом сохраняется теоретическая возможность, что 29 марта Британия все же покинет ЕС без урегулированных отношений. Для этого достаточно, чтобы лидер хотя бы одной из стран союза наложил вето на предложение об отсрочке.

Вообще откажутся?

На самом деле, Лондон еще имеет право вообще отказаться от выхода из ЕС.

Сейчас на отказе от Брэксита продолжает настаивать разве что Шотландская национальная партия. Но социологические опросы показывают уже незначительное преимущество тех британцев, которые хотели бы остаться в ЕС.

По данным шести опросов, проведенных с 7 февраля по 11 марта, 53% британцев поддерживают сохранение членства Великобритании в ЕС, за выход из блока - 47%.

Сценарии

Эксперт Украинского института будущего Илия Куса так спрогнозировал дальнейшее развитие событий в Великобритании: “ 1. Отсрочка на 2-3 месяца, а затем "жёсткий Brexit". 2. Просто "жёсткий Brexit" 29 марта. 3. Отсрочка на 2-3 месяца, попытка голосовать за соглашение Мэй в третий раз, а затем "жёсткий Brexit". 4. Формирование нового правительства парламентом после отставки Мэй. Другие варианты, на мой взгляд, пока что не проходные, и не имеют высоких шансов на успех, включая сценарий "повторного референдума"”.