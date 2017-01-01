Выжившие рассказали, как обезоружили стрелка в Новой Зеландии

Работник мечети смог отобрать у стрелка оружие и преследовал его, но тот скрылся на машине с сообщниками, говорят очевидцы.

Один из прихожан мечети в Крайстчерче смог обезоружить стрелка и пытался преследовать преступника. Об этом New Zeland Herald рассказал очевидец бойни Сеид Мажаруддин.

Мажаруддин находился в мечети Линвуд, когда услышал первые выстрелы, люди вокруг начали кричать, и он попытался спрятаться. "Как только я нашел укрытие, этот парень вошел через главный вход, это небольшая мечеть - всего на 60-70 человек. Сразу у входя сидели пожилые люди и молились, а он просто начал стрелять в них", - рассказал мужчина.

По словам очевидцев, у стрелка было защитное снаряжение, шлем и куртка военного образца. Несмотря на это, один молодой человек попытался остановить террориста. "Молодой парень, который обычно присматривает за мечетью... он увидел возможность и набросился на стрелка и отобрал его винтовку... Этот герой попытался преследовать (стрелка - ред.), но не смог найти спусковой крючок оружия... Он побежал за ним, но в машине того ждали люди, и стрелок скрылся", - пояснил Мажаруддин. Мужчина также рассказал, что один из его друзей был ранен выстрелом в голову. "Я выбежал наружу, а потом приехала полиция, и они не позволили мне вернуться в мечеть, так что я не мог спасти своего друга, он истекал кровью. Прошло почти полчаса, больше получаса, прежде чем приехала скорая помощь, и я думаю, что он умер", - сказал Мажаруддин. Вдохновившись Брейвиком. Теракт в Новой Зеландии Выживший из числа прихожан другой мечети, где также произошла стрельба, Халед аль-Нобани рассказал, что преступник вошел в мечеть с двумя помповыми винтовками и начал "стрелять во всех". В это же время стрелок "говорил плохие слова, включал музыку и звонил друзьям". Один из прихожан также попытался обезвредить террориста. "Один парень прыгнул на него и попытался отобрать у него пистолет. Он (стрелок - ред.) застрелил его сразу. Я попытался преследовать его, но не смог", - сказал аль-Нобани. Мужчина тоже выразил недовольство скоростью реагирования полиции. "Полиции также потребовалось 20 минут, чтобы приехать. Мы в центре города", - заявил он. При этом многие выжившие отмечают, что их город и Новая Зеландия в целом всегда была крайне спокойным и "мирным" местом. "Я всегда говорил своим друзьям, что здесь одно из самых безопасных и мирных мест на Земле. У нас никогда не было даже малейшей проблемы, но эти события - это что-то действительно серьезное", - сказал Мажаруддин. Как сообщалось, в результате стрельбы в двух мечетях Крайстчерче погибли 49 человек. Как известно, главным подозреваемым в бойне является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Полиция заявила о задержании трех человек. Один из задержанных предстанет перед судом 16 марта.

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