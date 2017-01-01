В Австралии подростки разбили почти 40 новых авто

Хулиганов, которых сняли камеры наблюдения, были задержаны уже на следующий день. Их обвиняют в нанесении ущерба на сумму 100 тысяч долларов.

Два подростка в Австралии разбили почти 40 новых автомобилей в дилерском центре Toyota. Видео с камер наблюдения появилось на YouTube-канале CBS 17.

Отмечается, что два подростка возрастом 10 и 13 лет пробрались на стоянку автосалона и от безделья начали выбивать ногами лобовые стекла и забрасывать машины кирпичами, повредив таким образом 23 авто.

После этого они скрылись с места преступления, но уже во второй половине дня снова вернулись, чтобы забрать забытую одежду. На этом все не закончилось – хулиганы разбили еще 14 автомобилей Toyota.

Награда нашла героев довольно быстро – уже на следующий день они были задержаны полицией и получили обвинение в нанесении ущерба на 100 тысяч долларов.

Напомним, в Киеве пьяный подросток на угнанном авто протаранил патрульных. А в Харьковском метро подростки устроили массовое перепрыгивание турникетов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet