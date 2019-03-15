У ИГ в Сирии осталось несколько сотен боевиков - США

Последний анклава "Исламского государства" в Сирии удерживают несколько сотен боевиков, говорят американские военные.

Численность боевиков "Исламского государства" в Сирии сократилась до нескольких сотен и удерживает меньше квадратного километра земли. Об этом заявил специальный представитель США в Сирии Джеймс Джеффри, пишет Reuters.

"Мы почти закончили кампанию вдоль Евфрата, чтобы победить последние территориальные владения халифата. У них есть несколько сотен бойцов и меньше, чем квадратный километр земли", - сказал Джеффри.

Он отметил , что борьба за победу над идеологией "Исламского государства" будет продолжаться, ведь оно до сих пор может иметь 15-20 тысяч сторонников в Сирии и Ираке. По его словам, не существует графика вывода войск США из Сирии.

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