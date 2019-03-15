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У ИГ в Сирии осталось несколько сотен боевиков - США

Комментариев: 2
Последний анклава "Исламского государства" в Сирии удерживают несколько сотен боевиков, говорят американские военные.

Численность боевиков "Исламского государства" в Сирии сократилась до нескольких сотен и удерживает меньше квадратного километра земли. Об этом заявил специальный представитель США в Сирии Джеймс Джеффри, пишет Reuters.

"Мы почти закончили кампанию вдоль Евфрата, чтобы победить последние территориальные владения халифата. У них есть несколько сотен бойцов и меньше, чем квадратный километр земли", - сказал Джеффри.

Он отметил , что борьба за победу над идеологией "Исламского государства" будет продолжаться, ведь оно до сих пор может иметь 15-20 тысяч сторонников в Сирии и Ираке. По его словам, не существует графика вывода войск США из Сирии.

Напомним, Трамп приказал начать вывод войск США из Сирии 19 декабря прошлого года. 14 января он объявил о начале вывода войск из Сирии.
 
В феврале стало известно, что в Сирии останутся 200 американских военных, а позже эта цифра выросла до 400. Более того, СМИ сообщали, что Трамп передумал выводить войска из Сирии.
 
 

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Теги: США, Сирия, Конфликт в Сирии, ИГИЛ, Исламское государство, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВладиславII    15.03.2019, 18:12
Оценка:  0
ВладиславII
"У ИГ в Сирии осталось несколько сотен боевиков США!" -
кто бы сомневался, что правительство США причастно в создании ИГИЛ...
ВладиславII    15.03.2019, 18:13
Оценка:  0
ВладиславII
Для людей с ограниченным мышлением поясняю, это был сарказм, основанный на реальном положении дел.
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