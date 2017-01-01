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США вслед за ЕС расширили санкции против России

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В санкционные списки США внесены шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией.
США и ЕС в один день расширили антироссийские санкции
США и ЕС в один день расширили антироссийские санкции
AP

Минфин США в пятницу, 15 марта, объявил об ужесточении антироссийских санкций. В "черный список" внесены шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Под санкции попали заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин, заместитель начальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин, а также заместитель главы "ЦИК ДНР" Алексей Найденко и секретарь "ЦИК ДНР" Владимир Высоцкий.

Кроме того, санкции введены против российских компаний Концерн Океанприбор, Завод Фиолент, Судокомпозит, Новые проекты, Консоль-Строй, Звезда, Ярославский судостроительный завод и Зеленодольский завод имени А. М. Горького.

В Госдепартаменте сообщили, что США обусловили новое ужесточение санкций инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года. 

"Сегодня Соединенные Штаты, ЕС и Канада предприняли скоординированные действия в ответ на продолжающуюся агрессию России против Украины, наложив санкции на лица, которые организовали ничем не оправданное нападение на три украинских военных корабля в районе Керченского пролива 25 ноября", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня Евросоюз продлил на полгода ранее введенные санкции против отдельных граждан России, а также ввел санкции в отношении восьми человек, причастных к инциденту в Керченском проливе.
 
 

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Теги: Россия, Украина, США, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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