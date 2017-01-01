Большинство немцев хотели бы оставить Меркель канцлером - опрос

Почти 60% немцев считают, что канцлер Германии Ангела Меркель должна остаться на своем посту до выборов в 2021 году.

Меркель хотят видеть канцлером Германии как минимум до 2021 года

Около 59% немцев считают, что канцлер Германии Ангела Меркель должна остаться на своем посту до 2021 года, когда в стране пройдут очередные федеральные выборы. Об этом свидетельствуют данные опроса ADR.

Согласно исследованию, в настоящее время 52% респондентов удовлетворены или очень удовлетворены работой Меркель.

Более того, ее поддержка даже выросла на 2% по сравнению с последним опросом в декабре.

Известно, что в течение 2018 года поддержка Меркель колебалась в пределах 44-57%.

Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую 7 декабря вместо Меркель избрали председателем Христианско-демократического союза (ХДС), также выступала за то, чтобы нынешний канцлер сохранила свой пост до 2021 года.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет оставаться на посту главы правительства страны до окончания периода - до 2021 года.

Напомним, 7 декабря Ангела Меркель покинула пост главы партии Христианско-демократический союз, который занимала 18 лет. Ее преемницей выбрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считается протеже канцлера.

При этом большинство немецких респондентов считают, что Меркель покинет пост канцлера ФРГ еще до завершения своего периода легислатуры в 2021 году.

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