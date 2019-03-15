В России жалуются, что осетр "сбежал" в Украину

Украинский эксперт прокомментировал слова российского чиновника о побеге осетра в Украину.

Читай также: Старшего егеря в Чернобыльской зоне задержали за браконьерство

Директор Одесского центра Южного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии Сергей Бушуев прокомментировал слова одного из российских чиновников о том, что выращенные на российские бюджетные деньги породы осетровых рыб уплывают в Украину, где ее якобы вылавливают украинские рыбаки. Таким образом, россияне пытаются выпускать поменьше мальков в реку Дон, чтобы рыба “не досталась украинцам“.

Об этом сообщает Українська служба ВСС.

По данным Сергея Бушуева, осетр может переплыть Азовское море полностью “за полдня“, а потому эта рыба живет как в восточной, так и в западной частях моря.

“Они осваивают всю акваторию“, - сказал Бушуев.

Кроме того эксперт отметил, что границы украинской и российской частей этого моря не определены официально.

Читай также: ФСБ обвинила в браконьерстве рыбаков из Бердянска

Директор Одесского центра морского рыбного хозяйства подчеркнул, что между Украиной и РФ есть соглашение о рыболовстве, и с начала 2000-х осетровую рыбу не ловит ни одна из стран – в Украине осетр находится в Красной книге, а в России на его вылов действует мораторий.

Таким образом, Украина не получает никакой прибыли от того, что Россия выпускает мальков осетра в Дон, откуда они попадают в Азовское море.

“Украинцы не могут добывать осетра, а если речь идет о браконьерах, то гражданство не имеет значения“, - сказал Сергей Бушуев.

При этом штраф для браконьеров за вылов осетра в Украине – 48 тыс. грн за малька “два сантиметра длиной“, белуга же может “стоить“ браконьеру 100 тыс. гривен. Таким образом, в Азовском море могут действовать браконьеры, но это никоим образом не обогащает Украину.

“На этом невозможно заработать, поскольку ни одна страна эту рыбу не ловит“, - подчеркнул Бушуев.

Как сообщалось 21 января, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рекомендует отказаться от черной икры, заменив ее красной.