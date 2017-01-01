Банды Нью-Йорка. В городе убили босса мафии

В Нью-Йорке впервые с 1985 года убили главаря мафии. Что известно о резонансном преступлении и криминальных разборках.

В Фрэнка Кали по прозвищу Фрэнки Бой выстрелили шесть раз у дверей его дома в районе Статен-Айленд. Медуза

53-летний Фрэнк Кали считался главарем клана Гамбино, одной из пяти семей Нью-Йорка, которые в середине XXвека контролировали всю преступность в городе.

В Фрэнка Кали по прозвищу Фрэнки Бой выстрелили шесть раз у дверей его дома в районе Статен-Айленд. По словам свидетелей, убийца также переехал Кали на автомобиле. Это первое заказное убийство босса нью-йоркской "семьи" с 1985 года.

Корреспондент.net собрал информацию о мафиозных разборках.

Неуважение

Кали был главой семьи Гамбино с 2015 года. Полицейские источники описывали его как “босса старой школы”, который старался по возможности не привлекать к себе внимания. Кали один раз сидел в тюрьме — в 2008 году он получил 16-месячный тюремный срок за вымогательство (из них он отсидел только 10 месяцев).

New York Post отмечает, что убийство возле дома, где живет семья Кали, по негласным правилам мафии можно расценивать как принципиальное “неуважение”.

В 1985 году босс семьи Гамбино Пол Кастеллано был застрелен по приказу собственного подчиненного Джона Готти. После этого убийства Готти возглавил организацию.

“Даже Готти в 1985 году выказал больше уважения. Он сделал это убийство Кастеллано на Манхэттене”, — прокомментировал свежее преступление один из источников New York Post в полиции.

Киллер покинул место преступления на синем фургоне, который сейчас ищет полиция.

Кали сделал криминальную карьеру в бригаде Джеки д`Амисо по прозвищу “Нос”, затем сам стал руководителем небольшой команды гангстеров. Кали вёл переговоры с другими семьями мафии и умел улаживать конфликты мирным путём.

Летом 2015 он сменил во главе семьи Гамбино престарелого Доменико Чефалу.

Разборки мафии

Считается, что "итальянскую" мафию в Нью-Йорке контролируют пять кланов - Бонанно, Гамбино, Дженовезе, Коломбо и Луккезе.

Мафиозным кланам Нью-Йорка посвящено множество фильмов и книг. В частности, они были прототипами семей в романе Марию Пьюзо "Крестный отец".

Дом застреленного босса находится в престижном микрорайоне Тодт Хилл, где, как считается, живут мафиози. В этом районе по сценарию фильма "Крестный отец" жила семья Корлеоне.

Клан Гамбино обрел влияние в 1930 году по итогам так называемой "Кастелламмарской войны" за контроль над италоамериканской мафией. Гамбино оперируют на территории всей страны. Многие эксперты считают Гамбино самым могущественным из пяти итальянских кланов.

Особое место в истории семьи Гамбино занимает Джон Готти, возглавлявший клан с середины 1980-х до начала 1990-х годов. Готти, которому долго удавалось избежать уголовного преследования, получил прозвище "тефлоновый дон".

В 1992 году его приговорили к пожизненному заключению, он умер в тюрьме в 2002 году.

На прошлой неделе в тюрьме Нью-Йорка скончался Кармайн Персико - 85-летний гангстер и босс криминальной семьи Коломбо. Он провел последние 33 года в тюрьме, отбывая 1З9-лeтний cpoк.

В среду двух главарей семьи Бонанно - Джозефа Каммарано и Джона Дзанкокьо - оправдали по делу о вымогательстве и рэкете.

Последние дела семьи

В январе 2011 года ФБР и полиция провели крупную операцию по борьбе с мафией, задержав за один день более 120 предполагаемых преступников. Операция, в которой принимали участие более 800 сотрудников ФБР, полиции и спецслужб, прошла в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Род-Айленде. Арестованы были члены всех пяти мафиозных семей города и одной семьи в штате Нью-Джерси, в том числе представители верхушки семей Гамбино, Коломбо, Бонанно, Дженовезе и Луккезе, а также бывший офицер нью-йоркской полиции.

Большинство арестов стало возможным благодаря сотрудничеству со следствием задержанного ранее заместителя главы клана Бонанно Сальваторе Витале.

В ноябре 2011 года полиция Нью-Йорка ликвидировала преступную группировку, которая занималась нелегальным ввозом в США женщин из России и других стран Восточной Европы для принудительной работы стриптизершами, а также вымогательством, рэкетом, мошенничеством с визовыми документами и организацией брачных афер. Среди двадцати арестованных оказались капо семьи Альфонс Труккьо, люди которого заставляли работать потерпевших в четырёх ночных клубах, расположенных на острове Лонг-Айленд, другие члены семей Гамбино и Бонанно, а также авторитет Александр Кравец (Большой Алекс) и четыре его подручные, которые вербовали молодых женщин из Восточной Европы. Развлекательные заведения находились под контролем мафии, а их владельцы платили преступникам дань за покровительство. Члены банды также вынуждали девушек заключать фиктивные браки с гражданами США для продления срока их пребывания на территории страны.

В марте 2015 года агенты ФБР арестовали 10 членов мафиозной семьи Декавальканте из Нью-Джерси, некоторые из которых действовали по указанию боссов семьи Гамбино.

Говорят сейчас семья Гамбино все еще остается одной из самых крупных криминальных группировок Нью-Йорка и обладает достаточным влиянием. Но прочего величия уже, конечно, не. Наблюдается отход от прежних традиций и обычаев, культивировавшихся в среде итало-американской мафии десятилетиями.