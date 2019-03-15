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К санкциям "за Азов" присоединилась Канада

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Ранее о введении дополнительных санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе объявили ЕС и США.
ЕС, США и Канада расширили антироссийские санкции
ЕС, США и Канада расширили антироссийские санкции

Канада вслед за Евросоюзом и США объявила о введении антироссийских санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Хрысти Фриланд.

"В координации с Европейским союзом и Соединенными Штатами Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе, а также в связи с аннексией Крыма", - сказано в заявлении.

Ограничения касаются 114 физических лиц и 15 предприятий. В частности, под санкции попали Игорь Сечин, Андрей Костин, Игорь Ротенберг, Владимир Устинов, Виктор Золотов. 

Ранее о введении санкций "за Азов" объявили ЕС и США. Брюссель дополнил санкционные списки восьми гражданами РФ, а США внесли в "черный список" шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

 

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Теги: Россия, Украина, Канада, Керченский пролив, Азовское море, санкции
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Міні_Ми    15.03.2019, 18:59
Оценка:  +5
Міні_Ми
Санкції потрібно вводити проти путіна особисто. Брудний ублюдок повинен постати перед судом в Гаазі!
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