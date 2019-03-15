К санкциям "за Азов" присоединилась Канада

Канада вслед за Евросоюзом и США объявила о введении антироссийских санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Хрысти Фриланд.

"В координации с Европейским союзом и Соединенными Штатами Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе, а также в связи с аннексией Крыма", - сказано в заявлении.

Ограничения касаются 114 физических лиц и 15 предприятий. В частности, под санкции попали Игорь Сечин, Андрей Костин, Игорь Ротенберг, Владимир Устинов, Виктор Золотов.

Ранее о введении санкций "за Азов" объявили ЕС и США. Брюссель дополнил санкционные списки восьми гражданами РФ, а США внесли в "черный список" шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.