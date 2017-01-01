США хотят продолжить переговоры с КНДР о денуклеаризации – Помпео

Глава Госдепа не согласился с выводами Пхеньяна о создании атмосферы враждебности на переговорах.

Госсекретарь США также подтвердил, что в Вашингтоне уже ознакомились с заявлениями замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая предупредила о возможности приостановки диалога

Власти США рассчитывают на продолжение переговоров с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сказал госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя высказывания замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщает ТАСС в пятницу, 15 марта.

"Мы надеемся, что сможем продолжать переговоры", – заявил Помпео.

При этом он подтвердил, что американские власти уже ознакомились с заявлениями Цой Сон Хи относительно возможной приостановки переговоров.

"Я видел ее высказывания. Она точно оставила открытой возможность того, что переговоры будут продолжаться. Желание администрации (США) заключается в продолжении переговоров вокруг этого [проблемы денуклеаризации)", – отметил Помпео, отвечая на вопросы журналистов в Госдепартаменте.

По его словам, в США надеются, что КНДР сохранит в силе ныне действующий мораторий на проведение ядерных и ракетных испытаний.

Также Помпео не согласился с выводами Пхеньяна о создании атмосферы враждебности на переговорах.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое проходил второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Переговоры завершились досрочно без подписания соглашений и договоренностей.

По итогам встречи Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако это предложение не устроило американского лидера.

Позже у Трампа заявили, что глава Белого дома готов продолжить диалог о денуклеаризации КНДР.

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