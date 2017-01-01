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Трамп обвинил Обаму в слежке

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Трамп показал расшифровку показаний экс-агента ФБР, в которой говорится о слежке спецслужб за Трампом во времена президентства Обамы.
Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в слежке за собой
Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в слежке за собой

Президент США Дональд Трамп опубликовал расшифровку показаний экс-агента ФБР Питера Стрзока, в которой говорится о слежке американских спецслужб за Трампом во времена президентства Барака Обамы. Об этом действующий глава США сообщил в пятницу, 15 марта, в Twitter.

В частности, Трамп выразил надежду на то, что данная информация будет включена в итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

"Новое свидетельство того, что команда времен Обамы с ФБР, Минюста и ЦРУ работала вместе, чтобы следить (и убрать) президента Трампа, вплоть до 2015 года", - цитирует Стрзока Трамп.

Он также сказал, что считает стенограмму показаний Стрзока "разрушительной".

Ранее в Конгрессе США заявили о новом масштабном расследовании против Дональда Трампа.

Также сообщалось, что Конгресс намерен проверить налоги Трампа за 10 лет.

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Теги: США, ФБР, Обама, Барак Обама, Трамп, Дональд Трамп, Слежка
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Источник: korrespondent.net

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