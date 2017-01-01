Трамп обвинил Обаму в слежке
Президент США Дональд Трамп опубликовал расшифровку показаний экс-агента ФБР Питера Стрзока, в которой говорится о слежке американских спецслужб за Трампом во времена президентства Барака Обамы. Об этом действующий глава США сообщил в пятницу, 15 марта, в Twitter.
В частности, Трамп выразил надежду на то, что данная информация будет включена в итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.
"Новое свидетельство того, что команда времен Обамы с ФБР, Минюста и ЦРУ работала вместе, чтобы следить (и убрать) президента Трампа, вплоть до 2015 года", - цитирует Стрзока Трамп.
Он также сказал, что считает стенограмму показаний Стрзока "разрушительной".
Ранее в Конгрессе США заявили о новом масштабном расследовании против Дональда Трампа.
Также сообщалось, что Конгресс намерен проверить налоги Трампа за 10 лет.
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