США ввели санкции против юристов Международного уголовного суда

Ограничения касаются лиц, которые "непосредственно ответственны" за расследования в отношении американцев, отметили в Госдепе.

Власти США ввели ограничения на выдачу виз для сотрудников Международного уголовного суда в Гааге (МУС). Об этом сказал госсекретарь США Майкл Помпео во время брифинга в Госдепартаменте, сообщает ТАСС в пятницу, 15 марта.

"Я объявляю об ограничении на выдачу виз лицам, которые непосредственно ответственны за расследования МУС в отношении американских военнослужащих. Под ограничения попадают лица, которые принимают или принимали меры по проведению такого расследования, – заявил Помпео. – Эти визовые ограничения также могут быть использованы для предотвращения усилий МУС, направленных на преследования граждан союзных государств, включая Израиль, без согласия самих властей".

Госсекретарь подчеркнул, что "осуществление этой политики уже началось" и напомнил, что США не состоят в МУС. По его словам, согласно законодательству США, визовые вопросы носят конфиденциальный характер, поэтому он отказывается предоставлять более подробную информацию по этому делу.

Также Помпео отметил, что "визовые ограничения не станут нашим последним шагом".

"Мы готовы принять дополнительные меры, в том числе экономические санкции, если МУС не изменит свой курс, – отметил госсекретарь. – МУС нападает на принцип верховенства права в Америке, суду еще не слишком поздно поменять свой курс, и мы призываем его сделать это немедленно".

В Международном уголовном суде заявили, что осведомлены насчет заявления Помпео и "продолжат выполнять свою независимую работу непоколебимо и в соответствии со своим мандатом и руководящим принципом верховенства права".

"Суд является неполитической организацией и действует строго в рамках закона и юридической компетенции, наложенной Римским статутом", – добавили в инстанции.

Напомним, в сентябре 2018 года США пригрозили санкциями Международному уголовному суду. Тогда Вашингтон раскритиковал расследование МУС предполагаемых военных преступлений американских военных в Афганистане. Недовольство США также вызвало продолжающееся расследование МУС в отношении Израиля в связи с предполагаемыми преступлениями против палестинцев.

В свою очередь Евросоюз поддержал суд в Гааге в конфликте с США. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини.

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