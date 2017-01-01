Трамп впервые наложил вето на резолюцию Сената США

Конгресс сможет преодолеть вето Дональда Трампа, если наберет две трети голосов в каждой из палат.

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Сената США об отмене введенного режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом он лидер объявил в пятницу, 15 марта, в ходе выступления в Белом доме.

"У Сената есть право принять эту резолюцию, а мой долг – наложить на нее вето", – сказал Трамп.

Он подписал соответствующий документ в присутствии членов администрации, в том числе министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра и министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

Отметим, что это решение стало первым случаем применения вето с момента вступления Трампа в должность президента США.

Накануне Сенат США принял резолюцию, которая отменяет указ Трампа о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Документ набрал 59 голосов "за", 41 сенатор проголосовал "против". Конгресс сможет преодолеть вето, если наберет две трети голосов в каждой из палат.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал документ о режиме ЧП, чтобы профинансировать строительство стены на границе в Мексикой без одобрения Конгресса. Американский лидер хочет потратить на эту стену 8,6 млрд долларов.

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