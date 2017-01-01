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Трамп впервые наложил вето на резолюцию Сената США

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Конгресс сможет преодолеть вето Дональда Трампа, если наберет две трети голосов в каждой из палат.
Дональд Трамп демонстрирует подписанный документ
Дональд Трамп демонстрирует подписанный документ

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Сената США об отмене введенного режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом он лидер объявил в пятницу, 15 марта, в ходе выступления в Белом доме.

"У Сената есть право принять эту резолюцию, а мой долг – наложить на нее вето", – сказал Трамп.

Он подписал соответствующий документ в присутствии членов администрации, в том числе министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра и министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

Отметим, что это решение стало первым случаем применения вето с момента вступления Трампа в должность президента США.

Накануне Сенат США принял резолюцию, которая отменяет указ Трампа о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Документ набрал 59 голосов "за", 41 сенатор проголосовал "против". Конгресс сможет преодолеть вето, если наберет две трети голосов в каждой из палат.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал документ о режиме ЧП, чтобы профинансировать строительство стены на границе в Мексикой без одобрения Конгресса. Американский лидер хочет потратить на эту стену 8,6 млрд долларов.

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Теги: президент, Мексика, ЧП, стена, конгресс, Трамп, вето, Дональд Трамп, сенат, Сенат США, указы Трампа
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Источник: korrespondent.net

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