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В НАТО назвали имя нового командующего сил альянса в Европе

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Назначение Тода Д. Уолтерса должен одобрить американский Сенат, после чего он сменит на этом посту генерала Кертиса Скапаротти.
Тод Д. Уолтерс – в прошлом летчик-истребитель
Тод Д. Уолтерс – в прошлом летчик-истребитель

Североатлантический совет утвердил назначение генерала Тода Д. Уолтерса на пост верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) и главы Европейского командования США. Об этом сообщается на сайте альянса в пятницу, 15 марта.

Сейчас Уолтерс возглавляет Воздушное командование НАТО, а также руководит главным штабом ВВС США в Европе и в Африке со штаб-квартирой на авиабазе Рамштайн в Германии. Он отвечает за воздушную и противоракетную оборону 29 стран-членов НАТО, осуществляя командование воздушными силами США в 104 странах мира.

Согласно процедуре новое назначение Уолтерса должен одобрить американский Сенат, после чего он сменит на этом посту генерала армии США Кертиса Скапаротти.

Тод Д. Уолтерс – в прошлом летчик-истребитель, участвовал в операции США в Ираке.

Накануне Североатлантический альянс опубликовал ежегодный доклад генсека НАТО, в котором говорится о роли Украины для безопасности альянса. Также в НАТО вновь подтвердили перспективу членства Украины в альянсе.

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Теги: США, НАТО, генерал, назначение, ВВС США
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Источник: korrespondent.net

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