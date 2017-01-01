В НАТО назвали имя нового командующего сил альянса в Европе

Назначение Тода Д. Уолтерса должен одобрить американский Сенат, после чего он сменит на этом посту генерала Кертиса Скапаротти.

Североатлантический совет утвердил назначение генерала Тода Д. Уолтерса на пост верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) и главы Европейского командования США. Об этом сообщается на сайте альянса в пятницу, 15 марта.

Сейчас Уолтерс возглавляет Воздушное командование НАТО, а также руководит главным штабом ВВС США в Европе и в Африке со штаб-квартирой на авиабазе Рамштайн в Германии. Он отвечает за воздушную и противоракетную оборону 29 стран-членов НАТО, осуществляя командование воздушными силами США в 104 странах мира.

Согласно процедуре новое назначение Уолтерса должен одобрить американский Сенат, после чего он сменит на этом посту генерала армии США Кертиса Скапаротти.

Тод Д. Уолтерс – в прошлом летчик-истребитель, участвовал в операции США в Ираке.

Накануне Североатлантический альянс опубликовал ежегодный доклад генсека НАТО, в котором говорится о роли Украины для безопасности альянса. Также в НАТО вновь подтвердили перспективу членства Украины в альянсе.

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