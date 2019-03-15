В МИД РФ пообещали "практический ответ" на санкции

Вашингтон и Оттава разрушают двусторонние отношения с Россией из-за "дремучей русофобии", считают в Москве.

Россия не будет следовать установкам стран Запада, отметили в МИД РФ mid.ru

В Министерстве иностранных дел РФ выразили сожаление в связи с введением США и Канадой новых санкций и предупредили, что Москва даст на них "практический ответ". Об этом говорится в комментарии российского ведомства, опубликованном в пятницу, 15 марта.

"Выражаем сожаление, что в американской и канадской столицах продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение двусторонних отношений с Россией, и так оказавшихся в весьма плачевном состоянии вследствие охватившей Вашингтон и Оттаву дремучей русофобии. Что касается нашего практического ответа, то он непременно последует", – говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что нет ничего нового или неожиданного в "очередной порции санкций, скоординированной с европейскими союзниками", которую "выдали сегодня США и Канада".

"В последние годы Вашингтон и Оттава, используя надуманные предлоги, периодически вводят ограничительные меры против российских граждан и организаций. Цель – оказание давления на нашу страну", – заявили в российском ведомстве.

В Москве считают, что "санкционные раунды" не приводят к желаемым для США и Канады результатам.

"Оставаясь в плену убеждений в собственной непогрешимости, они, видимо, полагают, что если еще поднажать, Россия начнет следовать их установкам. Такого не будет", – отметили в МИД РФ.

Как отмечается в комментарии, "рестрикции вновь пытаются обосновать якобы агрессивными действиями России в отношении Украины, "незаконным" присоединением Крыма, добавив на этот раз беспочвенные обвинения в "неоправданном применении силы" в Керченском проливе".

Напомним, 15 марта о введении санкций "за Азов" объявили ЕС и США. Брюссель дополнил санкционные списки восемью гражданами РФ, а США внесли в "черный список" шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией.

Позже о санкциях объявила и Канада. Ограничения касаются 114 физических лиц и 15 предприятий. В частности, под санкции попали Игорь Сечин, Андрей Костин, Игорь Ротенберг, Владимир Устинов, Виктор Золотов и многие другие известные россияне.

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