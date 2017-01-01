МИД Беларуси раскритиковал посла России
Министерство иностранных дел Белоруссии отчитало посла РФ в Минске Михаила Бабича из-за его высказываний по поводу развития белорусско-российских отношений. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщила пресс-служба ведомства.
Причиной реакции МИД стало интервью Бабича агентству РИА Новости, в котором тот намекнул, что финансовая поддержка Минска из Кремля продолжится только в случае дальнейшей интеграции.
В ведомстве дипломату посоветовали проявлять больше уважения к стране пребывания и ее суверенитету.
"За короткое время работы в Беларуси он (посол) просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством", - заявили в министерстве.
Напомним, 13 марта МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева с требованием, чтобы страну добровольно покинул российский дипломат, которого подозревают в шпионаже.
Как сообщал Корреспондент.net, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности к пересмотру подходов к интеграции с Россией. Он подчеркнул, что главный принцип союза - равные условия для всех граждан и "постулат суверенитета".
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