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Теракт в Новой Зеландии: число жертв достигло 50 человек

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В больнице от ранений, полученных в ходе нападения на мечеть, скончался саудовский подданный.
Полицейский на месте инцидента в Крайстчерч
Полицейский на месте инцидента в Крайстчерч
В результате ранений, полученных во время теракта в мечети в Новой Зеландии, вечером 15 марта скончался саудовский подданный Мохсен аль-Мазини. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Ибрахим аль-Асаф.
 
Таким образом, число погибших достигло 50 человек. Еще около 50 раненых находятся в больницах.
 
Ранее посольство королевства в Веллингтоне сообщило, что в терактах в Крайстчерч были ранены двое саудовцев. Один из них - подросток.
 
Как сообщил отец мальчика, он находится в нормальном физическом состоянии, однако нуждается в психологической реабилитации после пережитой ситуации.
 
 
Напомним, 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча неизвестные расстреляли людей.
 
Правоохранители задержали четырех подозреваемых - троих мужчин и одну женщину. 
 
Одним из стрелков является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Накануне он опубликовал манифест, в котором объяснил свои действия местью за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году. Убивая людей в мечети, мужчина вел видеотрансляцию происходящего в соцсети. 
 
Ранее сообщалось о 49 погибших.

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Теги: теракт, Новая Зеландия, стрельба, жертвы, нападение, мечеть, погибли
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Источник: korrespondent.net

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