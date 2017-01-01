Теракт в Новой Зеландии: число жертв достигло 50 человек
В больнице от ранений, полученных в ходе нападения на мечеть, скончался саудовский подданный.
В результате ранений, полученных во время теракта в мечети в Новой Зеландии, вечером 15 марта скончался саудовский подданный Мохсен аль-Мазини. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Ибрахим аль-Асаф.
Таким образом, число погибших достигло 50 человек. Еще около 50 раненых находятся в больницах.
Ранее посольство королевства в Веллингтоне сообщило, что в терактах в Крайстчерч были ранены двое саудовцев. Один из них - подросток.
Как сообщил отец мальчика, он находится в нормальном физическом состоянии, однако нуждается в психологической реабилитации после пережитой ситуации.
Напомним, 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча неизвестные расстреляли людей.
Правоохранители задержали четырех подозреваемых - троих мужчин и одну женщину.
Одним из стрелков является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Накануне он опубликовал манифест, в котором объяснил свои действия местью за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году. Убивая людей в мечети, мужчина вел видеотрансляцию происходящего в соцсети.
Ранее сообщалось о 49 погибших.
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