Теракт в Новой Зеландии: число жертв достигло 50 человек

Таким образом, число погибших достигло 50 человек. Еще около 50 раненых находятся в больницах.

Ранее посольство королевства в Веллингтоне сообщило, что в терактах в Крайстчерч были ранены двое саудовцев. Один из них - подросток.

Как сообщил отец мальчика, он находится в нормальном физическом состоянии, однако нуждается в психологической реабилитации после пережитой ситуации.

Напомним, 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча неизвестные расстреляли людей

Правоохранители задержали четырех подозреваемых - троих мужчин и одну женщину.

Одним из стрелков является 28-летний австралиец Брентон Таррант . Накануне он опубликовал манифест, в котором объяснил свои действия местью за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году. Убивая людей в мечети, мужчина вел видеотрансляцию происходящего в соцсети.

Ранее сообщалось о 49 погибших.