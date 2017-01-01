Госдеп: Гуайдо - глава Венесуэлы без полномочий

Временный глава республики не имеет реальных полномочий, поскольку президент Николас Мадуро не отказался от власти, объяснили в Госдепартаменте США.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон считает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны, но признают, что он не обладает реальными полномочиями. Об этом представитель Госдепа сообщил 15 марта на брифинге.

Журналисты попросили Абрамса объяснить, каким образом Гуайдо все еще занимает должность, которую признают США, если конституция Венесуэлы ограничивает полномочия временного президента 30 днями.

"Что касается конституции Венесуэлы, то Национальная ассамблея (парламент - ред.) приняла резолюцию, согласно которой период временного президентства, на который отведено 30 дней, не закончится, а сам отсчет не будет начинаться до тех пор, пока Николас Мадуро (действующий президент) не откажется от власти. Так что период в 30 дней не начался, он начнется после ухода Мадуро: такова резолюция Национальной ассамблеи", - отметил он.

Абрамс также подчеркнул, что США признают интерпретацию конституции Венесуэлы, несмотря на принятие резолюции уже после того, как Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента.

При этом на вопрос, означает ли это в таком случае, что Гауйдо вовсе не является исполняющим обязанности президента, раз тридцатидневный срок его полномочий еще не начался, представитель США по Венесуэле ответил отрицательно.

"Он (Гуайдо - ред.) является исполняющим обязанности президента, но он не в состоянии осуществлять полномочия, предусмотренные его должностью, поскольку Мадуро никуда не ушел", - уточнил Абрамс позицию Госдепартамента США.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро.

На фоне обострения ситуации в стране спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его поддержали США и ряд западных стран.

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