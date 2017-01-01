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США перебросили еще один бомбардировщик в Европу

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Во время перелета на базу в Британии самолет с включенным транспондером приблизился к морской границе РФ на расстояние около 120 км.
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H
 
США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании очередной стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные авиадиспетчерских служб.
 
Ранее на авиабазе Фэрфорд уже приземлились три таких бомбардировщика.
 
По имеющимся данным, в ближайшие дни их количество может быть доведено до шести-восьми единиц.
 
Агентство подчеркивает, что такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда там было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.
 
Во время перелета самолет несколько минут находился в зоне действия российской ПВО, приблизившись к морской границе РФ на расстояние около 120 км. После этого он ушел на авиабазу в Великобритании.
 
 
Напомним, авиабаза Фэрфорд регулярно используется для размещения стратегической авиации США в Европе. 

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Теги: армия и вооружение, Британия, перелет, Великобритания, самолеты, ВВС США, военная база
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Источник: korrespondent.net

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