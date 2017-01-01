США перебросили еще один бомбардировщик в Европу

Во время перелета на базу в Британии самолет с включенным транспондером приблизился к морской границе РФ на расстояние около 120 км.

США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании очередной стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные авиадиспетчерских служб.

По имеющимся данным, в ближайшие дни их количество может быть доведено до шести-восьми единиц.

Агентство подчеркивает, что такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда там было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.

Во время перелета самолет несколько минут находился в зоне действия российской ПВО, приблизившись к морской границе РФ на расстояние около 120 км. После этого он ушел на авиабазу в Великобритании.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet