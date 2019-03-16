Блэкаут в Венесуэле вызвали обвисшие провода - США
Отключения электричества в большинстве штатов Венесуэлы наиболее вероятно были вызваны тем, что провисшие провода линий электропередачи задели ветви деревьев, в результате чего начался пожар. Такое объяснение в пятницу, 15 марта, озвучил на брифинге спецпредставитель Госдепартамента США Эллиотт Абрамс.
Он также посоветовал "вырубать или подрезать деревья и кусты, чтобы они не касались линий".
"На самом деле никакого обслуживания не проводилось не просто в течение нескольких лет, но уже много десятилетий", - утвержлает представитель Госдепа.
По его словам, это "лучшее объяснение", которое имеется у США, и оно сделано не на основе оценки на месте, а на базе докладов ряда экспертов.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что отключение электроэнергиив республике стало следствием атаки, которая велась с территории США из Хьюстона и Чикаго.
Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы.
Восстановить подачу электричества удалось 14 марта.
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