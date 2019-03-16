Блэкаут в Венесуэле вызвали обвисшие провода - США

Власти республики в течение нескольких десятилетий не проводили должного обслуживания электросетей, заявил представитель Госдепартамента.

Отключения электричества в большинстве штатов Венесуэлы наиболее вероятно были вызваны тем, что провисшие провода линий электропередачи задели ветви деревьев, в результате чего начался пожар. Такое объяснение в пятницу, 15 марта, озвучил на брифинге спецпредставитель Госдепартамента США Эллиотт Абрамс.

"Я думаю, что сейчас все согласны с тем, что наиболее правдоподобным объяснением является то, что провода высоковольтных линий электропередачи со временем, на протяжении многих месяцев и лет, прогибаются, они провисают и задевают за деревья и кусты, и это создает угрозу пожара. Такое объяснение дали большинство экспертов", - заявил Абрамс.

Он также посоветовал "вырубать или подрезать деревья и кусты, чтобы они не касались линий".

"На самом деле никакого обслуживания не проводилось не просто в течение нескольких лет, но уже много десятилетий", - утвержлает представитель Госдепа.

По его словам, это "лучшее объяснение", которое имеется у США, и оно сделано не на основе оценки на месте, а на базе докладов ряда экспертов.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что отключение электроэнергиив республике стало следствием атаки, которая велась с территории США из Хьюстона и Чикаго.

Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы.

Восстановить подачу электричества удалось 14 марта.

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