Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Теракт в Новой Зеландии: задержанный стрелок совершил оба нападения

Комментариев: 0
В суде Брентон Таррант не показал раскаяния и во время фотосъемки демонстрировал нацистские жесты.
Брентон Таррант в зале суда
Брентон Таррант в зале суда

Окружной суд Крайстчерча оставил обвиняемого в убийстве и стрельбе в мечети 28-летнего Брентона Тарранта под стражей до 5 апреля. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщило издание Television New Zealand.

Отмечается, что заседание продлилось всего около минуты. В зале суда Таррант "не показал раскаяния и во время фотосъемки демонстрировал нацистские жесты".  

Полиция Новой Зеландии сообщила, что ответственность за оба нападения на мечети Крайстчерча несет один человек - Таррант. 

"Сейчас мы считаем Тарранта ответственным за оба нападения. К дате следующего заседания суда ему будут предъявлены новые обвинения, однако, какие именно, будет определять следствие", - заявил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш.

Он также подчеркнул, по всей стране усиливается присутствие полиции, в том числе в мечетях и на общественных мероприятиях, а в Крайстчерч дополнительно прибыли 125 офицеров.

Напомним, 15 марта после дневной молитвы несколько человек ворвались в две мечети новозеландского города Крайстчерч и начали стрельбу.

По последним данным жертвами нападения стали 50 человек

Полиция задержала четыре человека: трое мужчин и одну женщину. Главным подозреваемым является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Накануне он опубликовал манифест, в котором объяснил свои действия местью за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году.

Убивая людей в мечети, мужчина вел видеотрансляцию происходящего в соцсети. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, Новая Зеландия, стрельба, нападение, мечеть, кибератака
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь