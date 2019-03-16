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GPS обнулит часы: возможна некорректная работа устройств

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В ночь с 6 на 7 апреля 2019 года американская система GPS "обнулит" свои часы, в связи с чем на старых навигаторах может отображаться неправильная дата.
Старые навигаторы могут показывать неправильную дату
Старые навигаторы могут показывать неправильную дату
electronics.howstuffworks.com

В американской системе GPS, в ночь на воскресенье, 7 апреля, произойдет обнуление отсчета времени, однако оно не должно сказаться на обладателях новой навигационной аппаратуры. Об этом в субботу, 16 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических измерений.

Отмечается, что в системе используется счетчик, который способен отследить максимум 1024 недели, то есть работать около 19 с половиной лет. Предыдущий отсчет начался в августе 1999 года.

В связи со сбросом отсчета на старых навигационных устройствах начнет отображаться неправильная дата, поскольку номер недели принимается навигационной аппаратурой в составе сообщения со спутника.

Следующий такой сброс времени произойдет 20 ноября 2038 года.

Напомним, в США планируют создать альтернативу GPS. Пентагон опасается уничтожения действующей системы навигации, при том, что Россия и Китай уже имеют собственные аналоги.

Ранее Япония в анонсировала создание собственной систему GPS.

 

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Теги: GPS, навигатор, техника
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Источник: korrespondent.net

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