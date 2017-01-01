Новозеландский стрелок планировал продолжить атаки

Нападавшего задержали через 36 минут после сообщения об атаке. У него в машине обнаружили нашли два ружья.

Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в атаке на мечети в новозеландском городе Крайстчерч, планировал продолжить нападения. Об этом в субботу, 16 марта, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, сообщает New Zealand Herald.

Она напомнила, что подозреваемого задержали через 36 минут после первых сообщений о стрельбе.

"В машине, в которой он находился, нашли два ружья, он, безусловно, намеревался продолжить атаку", - сказала Ардерн на пресс-конференции.

Также она заявила, что в стране пришло время пересмотреть законодательство в сфере прав на оружие.

"Я могу сказать вам сейчас одно: наши законы по контролю за оружием изменятся", - сказала премьер-министр. Премьер-министр отметила, что у нападавшего имелась лицензия на оружие.

Она сообщила, что попытки изменения законодательства в этой области были в 2005, 2012 и после 2017 года.

Накануне вооруженные люди устроили стрельбу в двух мечетях Крайстчерча. По последним данным, погибли 50 человек, примерно столько же получили ранения. Ардерн назвала это нападение терактом.

По подозрению в причастности к атаке задержаны три человека. При этом полиция считает, что ответственность за стрельбу несет один из них — 28-летний уроженец австралийского города Графтон Брентон Таррант. Ему предъявили обвинения в убийстве, он останется под стражей до 5 апреля.

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