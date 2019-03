В Париже произошли стычки полиции и протестующих

В субботу, 16 марта, "желтые жилеты" во Франции проводят уже 18 акцию протеста. Между протестующими и полицией уже возникли стычки, сообщает AP.

Так, демонстранты бросали дымовые шашки и другие объекты в офицеров вдоль Елисейских полей и начали бить по окнам полицейского фургона.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 в центре столицы - Париже, у Елисейских полей, собрались около 800 участников акции.

По данным префектуры полиции Парижа, правоохранители уже провели около 20 арестов. Кроме того, одна из бронемашин силовиков начала использовать водяную пушку против демонстрантов.

Также сообщается, что акция проходит сразу в нескольких районах города.

Взрывы слышно на Авеню де Ваграм, в восьмом округе Парижа, в то время как правоохранители пытаются сдержать желтые жилеты у Елисейских полей.

Отмечается также, что демонстранты установили барьеры, настроенные на борьбу с полицейскими.

