Мадуро создал воинское подразделение для предотвращения нового блэкаута

Спецподразделение армии Венесуэлы должно будет отвечать за "техническую и кибернетическую безопасность" энергосистем.

пустя неделю после того, как Венесуэла столкнулась с масштабным блэкаутом, глава страны Николас Мадуро сформировал специальное воинское подразделение, отвечающее за технический контроль систем энергоснабжения страны и защищающих их от возможных "кибератак".

Выступая по радио и телевидению, Мадуро заявил, что задачей "войсковой группировки по защите основных стратегических служб" будет обеспечение безопасности и оперативности систем снабжения страны водой и электричеством, а также их надлежащее техобслуживание.

Офицеры данной группировки будут нести ответственность как за физическую, так и за кибернетическую безопасность инфраструктуры, а также отвечать за техобслуживание оборудования, подчеркнул Мадуро.

При этом глава Венесуэлы в очередной раз возложил ответственность за недавний блэкаут на США, а конкретно: на советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, который, по словам Мадуро, руководил кибератакой на крупнейшую ГЭС Венесуэлы - Гури.

Венесуэльская оппозиция, напротив, считает причиной коллапса несвоевременное и неправильное техобслуживание оборудования и винит в нем правительство.

В США же заявили, что отключения электричества в большинстве штатов Венесуэлы наиболее вероятно были вызваны тем, что провисшие провода линий электропередачи задели ветви деревьев, в результате чего начался пожар.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet