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Украинцев нет среди жертв теракта в Новой Зеландии

Комментариев: 1
Подозреваемый в массовом расстреле в мечетях Новой Зеландии Брентон Таррант якобы бывал в Украине.
Полицейский на месте инцидента в Крайстчерч
Полицейский на месте инцидента в Крайстчерч

Украинцев нет среди жертв теракта в Новой Зеландии. Об этом в комментарии Громадському сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Украинцев нет среди жертв расстрелов в двух мечетях", – говорится в сообщении.

По последним данным жертвами нападения стали 50 человек.

Вдохновившись Брейвиком. Теракт в Новой Зеландии

Полиция задержала четырех человек: троих мужчин и одну женщину. Главным подозреваемым является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Накануне он опубликовал манифест, в котором объяснил свои действия местью за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году.

Отметим, в манифесте Таррант рассказал, что якобы бывал в Украине.

 

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Теги: теракт, Новая Зеландия, стрельба, украинцы, жертвы, расстрел, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
dukeOd    16.03.2019, 16:53
Оценка:  0
dukeOd
Туалеты в Зеландии моют индусы и коренные Маори..поэту украинцев там нет
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