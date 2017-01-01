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Протесты в Париже: число задержанных превысило 120

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Силы правопорядка, противостоящие участникам массовой акции "желтых жилетов", объявили, что за противоправные действия были задержаны более 120 человек.
Протесты в Париже
Протесты в Париже
Twitter.com/TvTemplar

Число арестованных участников антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов", которые вышли 16 марта на улицы Парижа, превысило 120 человек.

Мэр Парижа Анн Идальго осудила "неприемлемые допущенные злоупотребления, особенно на Елисейских полях и подходах к ним".

"Я призываю всех к спокойствию и ответственности", - написала глава французской столицы в своем твиттере.

"В разгар этой новой субботы насилия муниципальные службы мобилизованы вместе с полицией, жандармерией и пожарными, - сообщила Идальго. - Я активировала городскую кризисную ячейку, чтобы быть готовыми к любым чрезвычайным обстоятельствам".

Ранее акция "желтых жилетов" переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки. Пострадали бутики известных фирм, рестораны, в том числе был разгромлен знаменитый ресторан Fouquet's.

 

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Теги: Франция, протесты, Париж, арест, задержание, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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