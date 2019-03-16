От отравления радиацией умерла свидетельница по делу Берлускони

Модель Иман Фадил скончалась через месяц после поступления в больницу Милана с болями в животе.

Одна из основных свидетелей по делу против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони 34-летняя Иман Фадиль скончалась от воздействия радиации. Об этом сообщает в субботу, 16 марта, агентство ANSA.

По данным агентства, специалисты в результате проведения токсикологического исследования пришли к выводу, что Фадиль скончалась от отравления смесью радиоактивных веществ.

В свою очередь, итальянская газета La Repubblica отмечает, что среди веществ, которыми была отравлена Фадиль, был радиоактивный изотоп кобальта. "Она была отравлена химической смесью, в создании которых русские являются экспертами", - пишет СМИ.

Британская The Times сообщает, что "Фадиль собиралась дать показания против Берлускони о том, что он платил девушкам, работавшим на вечеринках на его вилле, за то, чтобы они молчали".

Недавно надзорный суд Милана вынес решение о реабилитации Берлускони. В марте на парламентских выборах в Италии одним из победителей стала партия Берлускони Вперед, Италия. Но правительство до сих пор не удалось сформировать. Не исключено, что в стране в ближайшие месяцы снова пройдут досрочные выборы. В этом случае Берлускони сможет принять в них полноценно участвовать.

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